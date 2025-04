Первая «Мисс туризм Мьянмы» погибла под завалами в Мандалае

По данным британского издания Need To Know, экс-королева красоты погибла, пытаясь спасти ребенка во время стихийного бедствия.

Спасатели подтвердили гибель модели при проведении поисковых работ, сообщает издание.

Сили Ми представляла Мьянму на международном конкурсе «Мисс туризм мира» в 2018 году.

Землетрясение в стране уже унесло жизни 3600 человек.