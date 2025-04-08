Первая «Мисс туризм Мьянмы» погибла под завалами в Мандалае

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Королева красоты Мьянмы погибла, спасая ребенка во время землетрясения

Под обломками здания после землетрясения в Мандалае обнаружено тело 28-летней Сили Ми — первой обладательницы титула «Мисс туризм Мьянма», сообщает RT .

По данным британского издания Need To Know, экс-королева красоты погибла, пытаясь спасти ребенка во время стихийного бедствия.

Спасатели подтвердили гибель модели при проведении поисковых работ, сообщает издание.

Сили Ми представляла Мьянму на международном конкурсе «Мисс туризм мира» в 2018 году.

Землетрясение в стране уже унесло жизни 3600 человек.