Первая летняя магнитная буря начнется на Земле во вторник вечером

Первая за это лето магнитная буря начнется на Земле около 19:00 по московскому времени, ее пик придется на ночь 5 июня, сообщается на портале «Метеоновости».

Вспышка на Солнце произошла в первые выходные июня. Ранее в Сети разместили видео этой вспышки, во время которой случился выброс плазмы. А теперь сила воздействия магнитного ветра начинает ощущаться на Земле.

Восстановление геомагнитного фона планеты стартует утром, а к полудню он полностью стабилизируется.

Специалисты отмечают, что бояться магнитных бурь не стоит, в противном случае сработает психосоматика: возникнет тревога с повышением артериального давления или изменением ритма сердца. Тогда лучше принять успокоительное.