В Сети разместили ролик солнечной вспышки, ставшей причиной выброса плазмы

В Сети разместили видео солнечной вспышки, ставшей причиной выброса плазмы, направляющегося сейчас к Земле. Сейчас область вспышки расположена близко к центру солнечного диска, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Процесс высвобождения энергии можно наблюдать почти точно сверху. Импульсная фаза вспышки - это быстрый взрыв. Его наблюдали около 21:30 по московскому времени 1 июня, он продлился пару минут.

За короткое время электрические токи в короне Солнца самоуничтожаются и превращаются в кинетическую и тепловую энергию.

Все остальные процессы - это по сути последствия взрыва, когда потоки энергии и тепла распространяются по короне Солнца.

Размер активной области в ролике составляет около 300 тыс. км.

Ранее Михаил Леус сообщил, что сильная вспышка спровоцирует магнитную бурю примерно 4 июня.