Леус: плазменное солнечное облако спровоцирует сильную магнитную бурю на Земле

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу, 1 июня, близко от линии Солнце-Земля произошла сильная вспышка, которая спровоцирует магнитную бурю примерно 4 июня.

Специалисты оценили произошедшую вспышку на Солнце в Х1,0 балла, в результате нее произошел выброс облака плазмы, которое движется прямо по направлению Земли.

«За минувшие сутки на Солнце произошло три сильных вспышки класса Х — Х1,1 около часа ночи, Х1,4 около полудня и Х1,0 примерно в 21 час 30 минут. Что интересно, все они произошли в группе солнечных пятен № 3697, той самой, которая стала причиной самой сильной с начала XXI века магнитной бури на Земле 10–12 мая. По предварительным данным, никаких (последствий — прим. ред.) для нашей планеты они не создадут», — уточнил Леус.

Согласно предварительным расчетам, плазменное облако спровоцирует сильную магнитную бурю на Земле примерно 4 июня. Точное время удара класса G3 еще уточняется.

Ранее Леус сообщил, что магнитные бури на Земле опередили прогнозы специалистов, начавшись раньше срока. Их ждали вечером 31 мая, но начались бури утром.