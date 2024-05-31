сегодня в 10:38

Магнитные бури на Земле начались раньше прогноза

Утром в пятницу на планете начались магнитные бури, хотя, по прогнозу, их ждали вечером, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 8:19 индекс состояния магнитосферы Земли достиг отметки в 5 единиц», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что такой показатель соответствует началу слабой магнитной бури уровня G1.

Ранее глава центра прогнозов космической погоды института земного магнетизма РАН Артем Абунин призвал россиян не бояться солнечных вспышек и магнитных бурь. На сегодняшний день на звезде наблюдается максимум активности, он обычно длится порядка 11 лет.