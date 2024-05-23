Ученый развеял страхи россиян перед космической погодой

Руководитель центра прогнозов космической погоды института земного магнетизма РАН Артем Абунин призвал россиян не бояться солнечных вспышек и магнитных бурь. По его словам, такие явления оказывают лишь психологическое влияние на человека, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Абунина, сейчас наблюдается максимум солнечной активности, который обычно длится около 11 лет. Во время этого периода на Солнце происходит большое количество выбросов, что приводит к частым магнитным бурям на Земле.

«Геомагнитные бури оказывают минимальное влияние на жизнь землян. Ведь наша планета защищена атмосферой и магнитным полем. Это почти полностью нивелирует любые негативные эффекты от таких бурь», — отметил Абунин.

Кроме того, эксперт добавил, что нет однозначной статистики, доказывающей влияние космической погоды на состояние человека. Поэтому россиянам не стоит беспокоиться из-за солнечных вспышек и магнитных бурь, утверждает ученый.