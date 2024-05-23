Ученый развеял страхи россиян перед космической погодой
Фото - © Unsplash.com
Руководитель центра прогнозов космической погоды института земного магнетизма РАН Артем Абунин призвал россиян не бояться солнечных вспышек и магнитных бурь. По его словам, такие явления оказывают лишь психологическое влияние на человека, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам Абунина, сейчас наблюдается максимум солнечной активности, который обычно длится около 11 лет. Во время этого периода на Солнце происходит большое количество выбросов, что приводит к частым магнитным бурям на Земле.
«Геомагнитные бури оказывают минимальное влияние на жизнь землян. Ведь наша планета защищена атмосферой и магнитным полем. Это почти полностью нивелирует любые негативные эффекты от таких бурь», — отметил Абунин.
Кроме того, эксперт добавил, что нет однозначной статистики, доказывающей влияние космической погоды на состояние человека. Поэтому россиянам не стоит беспокоиться из-за солнечных вспышек и магнитных бурь, утверждает ученый.