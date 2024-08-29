Пермский суд: забивших троих монтировкой «вагнеровец» приговорен к пожизненному

Экс-солдат ЧВК «Вагнер» Григорий С. отправится в тюрьму на пожизненное заключение, поскольку до смерти забил троих человек монтировкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пермского краевого суда.

Инцидент произошел в 2023 году. У «вагнеровца» произошел конфликт с тремя людьми. Каждого из них он ударил монтировкой по голове и другим частям тела от 18 до 22 раз.

Потерпевшие получили критические травмы. Они умерли, не дождавшись приезда скорой помощи.

Григорий С. отправится на пожизненное заключение в исправительную колонию особого режима.

Ранее бойца ЧВК «Вагнер» посадили на 16 лет за расстрел бойцов, которые не пошли на Москву. Инцидент произошел в июне 2023 года.