Перевели на удаленку — урезали зарплату: юрист объяснил, законно ли это

Работодатель не вправе снижать сотруднику зарплату только из-за перевода на дистанционный формат работы, сообщил РИАМО юрист Юрий Александров.

«В силу ст. 312.5 Трудового кодекса РФ выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. То есть действующее законодательство вводит прямой запрет для работодателя на снижение зарплаты за дистанционную работу», — рассказал Александров.

По его словам, законно уменьшить зарплату в такой ситуации можно по обоюдному согласию работника и работодателя. Изменение условий необходимо оформить письменным дополнительным соглашением к трудовому договору.

«Если работника уволили по причине того, что он отказался от снижения заработной платы, такое увольнение можно обжаловать в суде, также можно подать жалобы в прокуратуру и трудовую инспекцию», — заключил юрист.

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