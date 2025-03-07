Перешли на боярышник: эксперт объяснил падение продаж водки и коньяка

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что уменьшение продаж водки и коньяка связано с предпочтением россиянами настойки боярышника и других алкогольных суррогатов, сообщает Газета.ru .

«Падение продаж [водки и коньяка] началось с января 2025 года. С 1 января минимальные цены на водку, ликероводочные изделия, коньяк и бренди были существенно увеличены. Так, минимальная цена на водку увеличилась сразу на 50 рублей за 0,5 литра. Народ вряд ли стал потреблять алкоголя на четверть меньше. Наверняка потребление переключилось в иные сектора», — сказал эксперт.

По его словам, настойка боярышника реализуется через аптеки и не облагается акцизом: ее можно купить круглосуточно и без возрастных ограничений.

В последнее время активизировалась и нелегальная продажа спиртного, в том числе через Интернет: не вся продукция является качественной и может привести к отравлению.