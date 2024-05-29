Переменная облачность и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:13

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в среду переменную облачность. Температура воздуха оставит от плюс 29 до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.