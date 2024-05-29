Переменная облачность и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в среду
Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в среду переменную облачность. Температура воздуха оставит от плюс 29 до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Осадков в регионе не ожидается.
Также будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что вторая половина июня в столице может оказаться прохладнее, чем хотелось бы жителям.