В столице вторая половина июня будет прохладнее

сегодня в 12:57

Синоптик рассказала о прогнозируемой жаре в июне 2024 года

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что вторая половина июня в столице может оказаться прохладнее, чем хотелось бы жителям.

В своем Telegram-канале синоптик рассказала, что календарное лето в Москве начнется с характерной для июля погоды, 1 июня воздух днем прогреется до значений выше 25 градусов тепла.

«Средняя суточная температура воздуха окажется около 20 градусов, что по климату соответствует самым теплым, последним числам июля», — добавила она.

По словам Позднякова, в первой половине июня в городе будет жаркая погода.

Также синоптик уточнила, что вторая половина этого летнего месяца может оказаться прохладнее, чем могут ожидать жители города.