Психолог Наумова: в «Клинике», «Шреке» и 3 других фильмах здоровые отношения
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В некоторых сериалах и фильмах есть примеры здоровых отношений между героями. О пяти из них «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.
Первый такой пример — Мортиша и Гомес из «Семейки Аддамс». Мужчина говорит избраннице комплименты даже спустя много лет с момента замужества.
Шрек и Фиона из одноименного мультфильма тоже пример для подражания. Оба партнера помогают друг другу в трудных ситуациях.
Третий пример здоровых отношений — Терк и Карла из сериала «Клиника». Оба партнера не полностью довольны друг другом, но готовы работать над исправлением собственных недостатков.
Джейми и Лэндон из «Спеши любить» любят друг друга со всеми изъянами. Они не пытаются изменить любимого.
Пятая пара, в которой здоровые отношения, — Нед и Кейтилин Старк из «Игры престолов». Они заботятся друг о друге.
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