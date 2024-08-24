Психолог Наумова: в «Клинике», «Шреке» и 3 других фильмах здоровые отношения

В некоторых сериалах и фильмах есть примеры здоровых отношений между героями. О пяти из них «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

Первый такой пример — Мортиша и Гомес из «Семейки Аддамс». Мужчина говорит избраннице комплименты даже спустя много лет с момента замужества.

Шрек и Фиона из одноименного мультфильма тоже пример для подражания. Оба партнера помогают друг другу в трудных ситуациях.

Третий пример здоровых отношений — Терк и Карла из сериала «Клиника». Оба партнера не полностью довольны друг другом, но готовы работать над исправлением собственных недостатков.

Джейми и Лэндон из «Спеши любить» любят друг друга со всеми изъянами. Они не пытаются изменить любимого.

Пятая пара, в которой здоровые отношения, — Нед и Кейтилин Старк из «Игры престолов». Они заботятся друг о друге.

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