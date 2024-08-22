Сексолог ответила, когда россияне чаще всего изменяют своим половинкам

Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала об особенностях измен в супружеских и просто влюбленных парах. По ее словам, чаще всего они приходятся на периоды кризисов в отношениях или возрастных кризисов, сообщает Инфо24 .

«Женщина, если чувствует себя реализованной и любимой, чувствует заботу и внимание мужа, удовлетворена сексуально, не станет искать себе романтических приключений. Мужчина же может в кризис среднего возраста податься во все тяжкие», — уточнила специалист.

Мужчины изменяют в 25-30 лет, а женщины — в 30-35 лет. Часто измены происходят на первую годовщину отношений, когда розовые очки уже спали и гормональный фон стал более стабильным, а также на третьем или седьмом году отношений.

Во втором и третьем случае причиной могут стать первые серьезные конфликты и невозможность договариваться, а также оправдание взаимных ожиданий и отсутствие взаимного роста. Кроме того, через 7 лет постепенно начинает угасать эмоциональный и сексуальный интерес.

На 15 год жизни быт может «поглотить и уничтожить все прекрасное», что прежде было между мужей и женой, предупредила психолог.