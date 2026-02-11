Перечень террористов и экстремистов пополнила компания «Рижский хлеб»

сегодня в 20:28

Росфинмониторинг 11 февраля включил в список террористических и экстремистских организаций компанию «Рижский хлеб». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства .

Как указано в сообщении контролирующего органа, в реестр внесено объединение, участниками которого значатся гражданин Латвии Нормундс Бомис (дата рождения 02.10.1964) и гражданка Украины Татьяна Николаевна Приходько (дата рождения 21.10.1977).

Компания «Рижский хлеб» расположилась в вышеуказанном реестре на 712-м месте в разделе «национальный» с указанием типа «организация».

Ранее Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу оппозиционного политика Михаила Ходорковского* «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров»**.

*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста и перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ.

**Экстремистский материал.

