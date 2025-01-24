Пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года, сообщает РИА Новости .

По его словам, пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, а также компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года.

Кроме того, было принято решение о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров.

Изначально предполагалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%. Однако уровень инфляции оказался выше прогнозируемого.

Президент России Владимир Путин заявлял, что с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 9,5%, опираясь на данные фактической инфляции.