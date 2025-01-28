Пенсионерка стала миллионершей благодаря лотерее и плюшевой змее

С момента начала игры в моментальные лотереи в мае прошлого года Любовь приобретала билеты не только в своем городе, но и во время поездок в Москву и Санкт-Петербург.

Счастливый билет она купила вместе с внучкой в начале 2025 года. На почте оставалось шесть билетов, и они решили взять все. В качестве талисмана на удачу внучка каждый раз берет с собой мягкую игрушку. В этот раз с ней была плюшевая змейка — символ 2025 года.

Ранее выигрыши Любови не превышали несколько сотен рублей. Билет, принесший крупный приз, она долго крутила в руках, не веря в удачу.

Тем не менее, у женщины уже есть планы на выигранные средства. Прежде всего, она намерена установить памятник своей матери и заняться своим здоровьем. Как использовать оставшуюся сумму, пенсионерка пока не решила, но точно знает, что продолжит участвовать в лотереях.