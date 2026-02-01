Пенсионерка-скамщица умерла, когда «кинула» 2 семьи из Ульяновска на квартиры

84-летняя пожилая россиянка-скамщица скончалась от сердечного приступа после того, как обманула две семьи из Ульяновска на квартиры, сообщает Mash .

Женщина увидела трансляцию суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и распереживалась, что ее почти состоявшиеся аферы тоже аннулируют, и тогда ей придется отдать жилье.

Пенсионерка продала двум семьям с детьми две квартиры площадью— 44,7 и 31,1 кв. м. За жилье бабушка получила 2 млн и 1,45 млн рублей. Сделки по недвижимости провели через нотариуса и банк. Покупатели получили ключи, отдали деньги и заехали.

Через несколько месяцев бабушка забаррикадировалась в одной из проданных квартир и заявила, что действовала под давлением аферистов. Она смогла оспорить обе сделки. Суд первой инстанции встал на сторону пенсионерки, ей вернулись квартиры, а семьи остались без жилья и без денег.

Перед процессом пенсионерка переписала свое имущество на родственников и прямо им сказала, что возвращать выплаченные ей деньги не собирается. Общая сумма, вырученная за квартиры составила 3,5 млн рублей.

26 января пожилая россиянка умерла от сердечного приступа. А разбираться с квартирами и долгами будут ее наследники.

