Пенсионерка пожаловалась на слишком громкий вибратор соседа в Подмосковье

Жительница Химок преклонного возраста обратилась к правоохранительным органам с жалобой на шумное интимное устройство живущего рядом человека. Полиции пришлось отреагировать на вызов о громком вибраторе, сообщает Telegram-канал «Москва Live» .

Представители полиции посетили адрес на улице Юннатов для выяснения обстоятельств. После проверки они объяснили пожилой женщине, что шум из соседнего жилища не настолько интенсивный, как она воспринимала.

Другие подробности курьезного инцидента не уточняются.

Ранее жительница Москвы обратила внимание общественности на другую проблему — трусы с мишкой. По мнению горожанки, нижнее белье с мягкой игрушкой в интимном месте пропагандирует педофилию.