Пенсионерка из Малайзии выиграла в лотерею 40 млн ринггитов

Жительница Малайзии стала миллионершей после 40 лет игры в лотерею

Пенсионерка из штата Пинанг в Малайзии выиграла 40 млн ринггитов (или почти 783 млн рублей) в лотерею после более чем 40 лет неудачных попыток, сообщает «Царьград» .

Пенсионерка рассказала, что начала покупать лотерейные билеты еще в 1980-х годах, но удача долго обходила ее стороной. В ночь перед розыгрышем она призналась, что не могла уснуть и несколько раз проверяла, на месте ли билет.

Утром 28 января стало известно, что именно ее номер оказался выигрышным.

Победительница отметила, что не собирается менять привычный образ жизни и намерена оставаться скромной. Ее муж сообщил, что часть выигрыша супруги планируют передать родственникам, а остальное использовать для обеспечения спокойной и финансово стабильной старости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.