Пенсионер облил краской здание Ведомства канцлера ФРГ в Берлине

Немецкие правоохранители задержали 76-летнего мужчину, который облил красной краской здание Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине, сообщает ТАСС .

В заявлении столичной полиции сказано, что инцидент произошел накануне во второй половине дня. После осквернения здания пенсионер развернул политический баннер.

По данным СМИ, на плакате в том числе содержалась надпись с обвинениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца в нарушении международного права.

Мужчина, обливший здание краской, был не один. Рядом с ним стоял 40-летний приятель, который снимал все на видео. Личности обоих установлены.

По факту повреждения имущества проводится расследование. Дело передано в отдел государственной безопасности при управлении уголовной полиции Берлина.

Ранее стало известно, что правительство Германии ограничило выезд мужчин 17-45 лет за границу более чем на три месяца без разрешения Бундесвера.

