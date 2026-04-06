Панкратов заявил, что Берлин переходит к скрытой мобилизации

Правительство Германии ограничило выезд мужчин 17–45 лет за границу более чем на три месяца без разрешения Бундесвера. Политолог Руслан Панкратов считает это признаком скрытой мобилизации, сообщает Общественная Служба Новостей .

СМИ сообщили, что мужчинам призывного возраста запрещено покидать Германию более чем на три месяца без специального разрешения военного ведомства. Поправки, как утверждается, приняли еще в январе под видом технических изменений.

Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов заявил, что речь идет не об административной мере, а об элементе скрытого мобилизационного развертывания. По его оценке, Германия фактически переходит от мирного режима к предвоенному, не объявляя мобилизации и военного положения.

Политолог пояснил, что формально выезд не запрещен, однако вводится обязательное согласование через центр карьеры Бундесвера. Это позволяет формировать базу данных, контролировать перемещения и при необходимости быстро ограничивать выезд.

Панкратов связал решение с демографической ситуацией и поддержкой Украины. По его мнению, Берлин усиливает военную роль в Европе и готовит правовые механизмы для возможного расширения участия в конфликте.

Эксперт считает, что ограничение выезда — это способ удержать мобилизационный контингент внутри страны и обеспечить оперативный контроль в случае обострения ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.