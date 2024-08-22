Пелагея требует с бывшего мужа долг за обслуживание особняка

Артистка и спортсмен приобрели особняк за 75 млн рублей через год после свадьбы. Он расположен в коттеджном поселке Madison Park. После покупки в 2017 году супруги заключили договор на его обслуживание, платить за которое должен был Телегин. В июне 2023 года хоккеист перестал это делать.

В феврале этого года Пелагее пришлось выплачивать накопившийся долг за обслуживание особняка. После этого она подала в суд на экс-супруга. Телегина обязали вернуть артистке деньги, но он утверждает, что не обладает этими средствами. По словам хоккеиста, его доходы уходят на оплату алиментов.

Несмотря на это, приставы открыли против хоккеиста еще одно исполнительное производство. Его обязали выплатить Пелагее более 253 тыс. рублей.

Ранее также стало известно, что Телегину запретили выезд из РФ из-за 64-миллионного долга по ипотеке. После развода с Пелагеей он перестал выплачивать взносы по кредиту на жилье.