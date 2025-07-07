сегодня в 23:39

В результате атаки ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека

ВСУ атаковали с помощью беспилотника Белгородский поселок Борисовка. В результате атаки пострадали три человека, том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По предварительной информации, пострадавшие получили баротравмы.

«Бригады „скорой“ доставляют одну женщину в городскую больницу № 2 города Белгорода, полуторагодовалую девочку — в детскую областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказали необходимую помощь на месте, она продолжит лечение амбулаторно», — сообщил Гладков.

Ранее в селе Черемошное Белгородской области местный житель получил травмы во время работы в поле на комбайне. ВСУ использовали боевой дрон для удара по сельскохозяйственной технике. Мужчина отделался легкими травмами.