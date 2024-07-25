Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долга по ипотеке

Российскому хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из страны из-за накопившихся долгов по ипотеке, всего он задолжал 64 млн рублей, сообщает SHOT .

Также спортсмена из разыскивают приставы.

Несколько лет назад Телегин и его супруга, певица Пелагея купили роскошный особняк в центре Барвихи в Московской области. Общая площадь дома составляет 740 кв. м. в нем есть зона СПА с турецкой парной, дизайнерская мебель, внутри дом отделан мрамором и шпоном ясеня.

После развода спортсмен перестал выплачивать взносы по ипотеке, поэтому в отношении него начали исполнительное производство. Кроме того, у звезды ХК «Авангард» арестовали иномарку BMW X5, который он купил несколько лет назад за 7 млн рублей.

Есть информация, в прошлом сезоне Телегин заработал 20 млн рублей. Годом ранее — 45 млн рублей.