Педагоги–виртуозы выступили на областном музыкальном конкурсе в Мытищах

9 апреля в мытищинской детской музыкальной школе прошел Московский областной открытый конкурс-фестиваль «Общественная филармония. Играют преподаватели». В нем приняли участие 48 исполнителей, включая ансамбли и солистов, из более чем 15 муниципалитетов Подмосковья. Городской округ Мытищи был представлен джазовым ансамблем детской музыкальной школы и солистом-саксофонистом из детской школы искусств № 4, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Конкурс проходил в трех номинациях: «Духовые и ударные инструменты» (соло), «Ансамбли духовых и ударных инструментов» и «Смешанные ансамбли». Участники представили свободную программу из одного-двух произведений.

Джазовый коллектив из ДМШ порадовал слушателей арией Джорджа Гершвина «Летняя пора» и композицией Нэта Эддерли «Рабочая песня», а саксофонист Антон Кузьмин из ДШИ № 4 исполнил колыбельную «Пушистые облака» и «Карусель».

«Основная задача нашего мероприятия — сделать более популярными занятия музыкой, особенно на духовых и ударных инструментах, — подчеркнула директор ДМШ Ирина Вайс. — В Подмосковье это редкое направление, и не везде есть полный набор таких инструментов для обучения детей. Поэтому конкурсы такого масштаба помогают привлечь внимание общественности и родителей к музыкальному образованию в этой области».

По итогам конкурса:

Джазовый ансамбль ДМШ — Диплом II степени («Смешанные ансамбли»).

Саксофонист Антон Кузьмин из ДШИ № 4 — Диплом III степени («Духовые и ударные инструменты (соло)»).

Абсолютным победителем конкурса признан Ансамбль ДШИ имени А. Голубкиной из городского округа Зарайск.

