Педагоги прошли кулинарную стажировку в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

Преподаватели и мастера производственного обучения из других регионов с 28 сентября по 2 октября прошли стажировку по поварскому и кондитерскому делу в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Стажировка прошла в структурном подразделении №2 колледжа «Подмосковье» по программе повышения квалификации «Практические навыки работы на современном оборудовании».

Под руководством наставников педагоги готовили классические и авторские блюда и десерты, осваивали современное оборудование. Занятия в лабораториях сочетали теорию и практику, включая оформление блюд.

«Мы учились не только готовить различные блюда, но и правильно их оформлять, учитывая все нюансы и тонкости. Особенно мне запомнились уроки по кондитерскому делу, где мы создавали настоящие шедевры из шоколада и теста. Эта стажировка стала для меня важным шагом в профессиональном развитии», — отметила мастер производственного обучения Татьяна Гайдукова.

Такие стажировки проходят ежегодно в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.