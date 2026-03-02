Фото - © Пресс-служба Технолицея им. В. И. Долгих

сегодня в 18:47

Педагоги Подмосковья прошли семинар по математике в Истре

Семинар для учителей математики 7–8 и 10 классов прошел 26–27 февраля в Технолицее имени В. И. Долгих в Истре. Педагоги освоили современные методики преподавания и подготовки школьников к олимпиадам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный центр математического образования «Вектор» организовал двухдневный семинар для преподавателей алгебры и геометрии из Московской области. Занятия прошли на базе технолицея имени В. И. Долгих муниципального округа Истра.

Участники изучили современные педагогические методики и инструменты, направленные на повышение качества преподавания и подготовку учеников к олимпиадам. Особое внимание уделили работе с усложненными учебными материалами и выработке эффективных стратегий обучения.

В программе сделали акцент на практическую поддержку педагогов. Учителя обменялись опытом, проанализировали успешные методические приемы и совместно искали решения сложных учебных задач. Такой формат позволил расширить профессиональные компетенции и укрепить сотрудничество между образовательными организациями региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.