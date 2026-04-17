Педагоги Подмосковья обсудили развитие образования в Москве 16 апреля

Педагоги Московской области 16 апреля приняли участие в Дне региона в Российской академии образования в Москве в рамках V Международной Ассамблеи «Уроки единства». Более 120 специалистов обсудили приоритеты развития системы обучения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Центральным событием стало пленарное заседание с участием первого заместителя министра образования Московской области Анны Гребцовой. Она представила ключевые направления развития региональной системы, подчеркнув важность формирования единого образовательного пространства, повышения качества обучения и создания условий для раскрытия потенциала каждого ребенка.

В обсуждениях приняли участие более 120 педагогов Подмосковья. Они рассмотрели вопросы совершенствования математического и естественно-научного образования, внедрения инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс, а также организации обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное внимание участники уделили дошкольному образованию. Эксперты обсудили современные подходы к воспитанию детей раннего возраста и роль семьи и образовательной среды в формировании личности.

День Московской области стал площадкой для профессионального диалога и обмена практиками, направленными на развитие региональной системы образования с учетом общенациональных задач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.