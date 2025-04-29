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Педагоги Подмосковья могут принять участие во Всероссийском фестивале по кинопедагогике

Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Принять участие в нем могут педагоги школ, учреждений СПО и вузов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль направлен на поиск и продвижение оригинальных методических разработок педагогов образовательных организаций о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., оказывающих эффективное влияние на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством изучения и осмысления документальных, художественных, анимационных фильмов.

Участникам необходимо направить до 22 сентября оригинальные методические разработки, подробно описывающие проведение мероприятия по кинопедагогике, а также ссылку на видеоролик проведенного мероприятия.

Порядок организации и проведения фестиваля представлен в положении и методических рекомендациях, которые опубликованы на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.