Педагоги коломенского ГСГУ приняли участие в международной конференции NATE Russia

Преподаватели факультета иностранных языков коломенского Государственного социально-гуманитарного университета приняли участие в XXX международной конференции Meeting Challenges and Using Opportunities, организованной Национальной ассоциацией преподавателей английского языка (NATE Russia). Юбилейная конференция проходила на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина и собрала более 180 участников из России, Китая, Индии, Армении, Казахстана и других стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение трех дней участники обсуждали современные подходы к преподаванию английского языка, цифровую лингвистику и технологии перевода. Программа включала научные дискуссии, мастер-классы по применению искусственного интеллекта в образовании, вопросам кибергигиены, а также культурные мероприятия.

ГСГУ был представлен на круглом столе серией докладов. Профессор Ирина Саламатина выступила с презентацией лучших практик обучения иностранным языкам. Доценты Светлана Резцова, Наталья Степанова и Анна Рыбакова представили результаты исследований о роли цифровых технологий в преподавании языков и переводческой деятельности.

Участие в конференции позволило преподавателям ГСГУ обозначить актуальные векторы развития в сфере лингвистики и обменяться опытом с коллегами из разных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.