Педагоги и школьники Балашихи получили сертификаты судей чемпионата по дебатам

Двадцать педагогов и старшеклассников Балашихи 15 января получили сертификаты судей чемпионата по дебатам в рамках третьего сезона Балашихинской школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вручение сертификатов прошло в школе №5 городского округа. Новое направление школьной лиги — дебаты — направлено на развитие логики, коммуникации и командной работы среди участников.

Чемпионат по дебатам в Балашихинской школьной лиге будет состоять из двух этапов: отборочного, где капитаны выступят индивидуально, и командного, который начнется с 16 команд. Обучение для будущих судей провел эксперт с международным опытом, а лучшие выпускники курса получили звание старшего судьи.

Жеребьевка номинаций для участников состоится 20 января, а 27 января пройдет отборочный этап с утверждающими речами на заданные темы. Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин. С 2023 года Балашиха является пилотной площадкой проекта, который сейчас охватывает почти 50 округов Подмосковья.

