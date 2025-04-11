Пчелиные домики для сна появятся на территории экофермы в Лотошине

Заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев встретился с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства «ТехноВелес» Артемом Климовичем. Ранее в рамках реализации программы губернатора области Андрея Воробьева «Подмосковные 10 гектаров» фермеру был предоставлен участок земли в деревне Введенское муниципального округа Лотошино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Хозяйство занимается производством меда и ягодной продукции — смородины, малины, ежевики. На территории высажена лаванда. Производство натуральных продуктов питания проходит совместно с агротуризмом, что значительно повышает потенциал КФХ.

К летнему периоду планируется создание контактного мини-зоопарка и установка апидомиков — специально разработанных строений для аэроапитерапии — сна на ульях.

«На территории экофермы будет установлено 3 апидомика. Во время процедур человек находится без прямого контакта с пчелами. Апидомик позволяет находящемуся внутри него человеку ощущать энергетику пчелиных семей, вдыхать воздух, который насыщен ароматами меда, воска, прополиса, маточного молочка, и имеет особенный, неповторимый более нигде в мире уникальный аромат. Аэроапитерапия позволяет пациентам излечивать различные болезни и недуги. Основными считаются бронхо-легочные заболевания (бронхит и астма) и заболевания нервной системы», — отметил Артем Климович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.