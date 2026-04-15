Павел Дуров не связывался с российскими властями после блокировки Telegram

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что основатель Telegram Павел Дуров не связывался с российскими властями после блокировки мессенджера, сообщает SHOT .

«С момента деградации голосовых вызовов 11 августа голосовое мошенничество практически прекратилось на тех платформах, по решению Роскомнадзора, где голосовые были выключены», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что мошенники переключились на международную и стационарную связь. В мае Госдума во втором чтении примет второй пакет антифрод-мер, в котором предлагается ввести самозапрет на международные звонки для тех, кому они не нужны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности. Также он отметил, что зарубежным компаниям необходимо соблюдать российское законодательство, тогда к ним не будут применяться ограничительные меры.

