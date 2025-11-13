Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

Как пишет агентство AFP со ссылкой на судебный источник, Дуров добился снятия данных мер. Ранее ему предъявили обвинения в нескольких правонарушениях, которые связаны с организованной преступностью.

Ему было запрещено выезжать за границу, также бизнесмен обязан был отмечаться в полицейском участке Ниццы. Дуров полностью соблюдал эти процедуры.

Основатель Telegram находился на территории Франции с августа прошлого года. В марте власти позволили ему съездить в Дубай. После этого в мае ему не разрешили полететь США, чтобы встретиться с инвесторами, и на Oslo Freedom Forum в Норвегию.

С 10 июля следователи в стране ослабили меры судебного контроля.

Также ранее французские спецслужбы потребовали у Дурова цензурировать Telegram в Молдавии. Они хотели цензурировать ряд публичных страниц в мессенджере перед выборами президента.

