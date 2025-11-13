Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
Фото - © Евгений Полойко/РИА Новости
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров добился отмены ограничений на выезд из Франции, сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство AFP со ссылкой на судебный источник, Дуров добился снятия данных мер. Ранее ему предъявили обвинения в нескольких правонарушениях, которые связаны с организованной преступностью.
Ему было запрещено выезжать за границу, также бизнесмен обязан был отмечаться в полицейском участке Ниццы. Дуров полностью соблюдал эти процедуры.
Основатель Telegram находился на территории Франции с августа прошлого года. В марте власти позволили ему съездить в Дубай. После этого в мае ему не разрешили полететь США, чтобы встретиться с инвесторами, и на Oslo Freedom Forum в Норвегию.
С 10 июля следователи в стране ослабили меры судебного контроля.
Также ранее французские спецслужбы потребовали у Дурова цензурировать Telegram в Молдавии. Они хотели цензурировать ряд публичных страниц в мессенджере перед выборами президента.
