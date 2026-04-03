Вывозили «Камазами» по грязному полю: солистка «Демо» о ЧП под Ульяновском

Солистка группы «Демо» рассказала об эвакуации после ЧП под Ульяновском

В сошедшем с рельсов поезде в Ульяновской области ехала группа «Демо» . Солистка Любовь Толкунова рассказала, что произошло после происшествия и как эвакуировали пассажиров, сообщает РЕН ТВ .

По словам певицы, забрали их через 1,5-3 часа после схода вагонов с рельсов. Пассажиров необходимо было вывезти к дороге по трудному маршруту — через грязное поле. Для этого к месту аварии подогнали «Камазы» РЖД.

«Они вывозили по 10-12 человек, в том числе и нас. Когда мы вышли, на дороге стояло много автобусов», — рассказала Толкунова.

После этого автобусы развезли людей по разным станциям. На одной из них группа «Демо» пересела в машину и отправилась в дальнейший путь, чтобы успеть на концерт. Несмотря на произошедшее, музыканты не отказались от гастрольного графика.

По словам артистки, выступления в Уфе и Челябинске состоятся, но возможны небольшие задержки.

Семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в пятницу утром у станции Бряндино в Ульяновской области. В СК считают, что предварительной причиной ЧП стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Пострадали 35 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.