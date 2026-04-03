Число пострадавших при сходе вагонов в Ульяновской области выросло до 35 человек

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских озвучил актуальные данные о количестве пострадавших при сходе вагонов пассажирского поезда у станции Бряндино.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 35 человек. Из них 18 были доставлены в медучреждения Ульяновска и Димитровграда. Остальным помощь оказали амбулаторно.

У двоих пострадавших сочетанные травмы. Остальные находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Также в сошедших с рельсов вагонах были дети. Медики осмотрели ребят. Они оценивают их состояние как удовлетворительное. У несовершеннолетних есть небольшие ссадины и ушибы, госпитализация им не понадобилась.

На ж/д вокзале «Ульяновск-Центральный» эвакуированных пассажиров встречали две специализированные бригады скорой помощи, в том числе педиатрическая. Пассажиров, которые не получили никаких травм, отправили по маршруту дополнительным составом.

Семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в пятницу утром у станции Бряндино в Ульяновской области. В СК считают, что предварительной причиной ЧП стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Возбуждено уголовное дело.

