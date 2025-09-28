Французские спецслужбы потребовали у Дурова цензурировать Telegram в Молдавии

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем канале , что почти год назад, когда он застрял во французском Париже, спецслужбы европейской страны связались с ним с помощью посредника. Они попросили помочь властям Молдавии цензурировать ряд публичных страниц в мессенджере перед выборами президента.

Администрация соцсети проверила список предоставленных каналов. Некоторые из страниц действительно нарушали правила Telegram. В результате они были удалены. Затем посредник сказал, что разведка Франции за сотрудничество предоставит «хорошие отзывы» о Дурове судье, который выписал ордер на его задержание в августе 2024 года.

Основатель Telegram посчитал эти требования неприемлемыми по ряду причин. Если французская разведка и правда разговаривала с судьей, это указывало на вмешательство в судебный процесс. Если это были лишь слова, то сотрудники спецслужбы использовали правовое положение главы мессенджера для влияния на события в Восточной Европе. По аналогичной схеме они действовали и во время выборов в Румынии.

Через некоторое время после этого французские спецслужбы снова отправили Дурову перечень «проблемных» каналов в Молдавии. В отличие от первого списка, практически все страницы работали по правилам Telegram. Единственное, что в них было «проблемного» — отличная от правительств Молдавии и Франции позиция. Администрация Telegram ресурсы блокировать не стала.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.