«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за половодья

Предупреждение в Подмосковье будет действовать до 16:00 6 апреля.

Из-за осадков в области увеличится интенсивность подъема уровня воды. Высокое половодье ожидается на реках Протва у г. Верея, Катыш у с. Троицкое, Нерская у г. Куровское, Нара у г. Наро-Фоминск, Озерна у д. Городище, Малая Истра у д. Киселево, Пахра у п. Стрелковская фабрика, Воря у д. Мишнево, Северка у с. Покровское.

Кроме того, из-за подъема уровня воды произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.