«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за половодья
«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили на территории Московской области из-за риска паводков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение в Подмосковье будет действовать до 16:00 6 апреля.
Из-за осадков в области увеличится интенсивность подъема уровня воды. Высокое половодье ожидается на реках Протва у г. Верея, Катыш у с. Троицкое, Нерская у г. Куровское, Нара у г. Наро-Фоминск, Озерна у д. Городище, Малая Истра у д. Киселево, Пахра у п. Стрелковская фабрика, Воря у д. Мишнево, Северка у с. Покровское.
Кроме того, из-за подъема уровня воды произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.
