Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале брал интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом Дуров сообщил в своем TG-канале .

Дуров заявил, что в феврале поговорил с «журналистом либеральных взглядов».

«В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, который является известным консерватором», — пояснил Дуров.

По его словам, интервью выйдет вскоре, оно будет в формате видео, что «большая редкость».

Павел Дуров известен тем, что практически не дает интервью и не делает каких-либо громких публичных заявлений.