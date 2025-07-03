В Королеве прошла противоаварийная тренировка

На котельной «Самаровка» — одной из самых крупных в Королеве, прошли противоаварийные тренировки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их цель — отработать быстрые, грамотные и слаженные действия всех служб при возникновении нештатных ситуаций.

По сценарию на котельной произошло отключение электроэнергии и остановка работы оборудования. Первым делом о ситуации доложили всем ответственным службам — для оперативного устранения сбоя они должны действовать максимально быстро и четко. После этого работники котельной приняли необходимые меры для поддержания давления в тепловой сети, перекрыли поступление газа к котлу и проверили закрытие горелочных устройств.

Затем к делу приступили прибывшие по вызову специалисты МСК Энерго — уже через 15 минут они обеспечили подачу питания на котельную. Следующий этап — тщательная проверка всего оборудования перед возобновлением работы. Только после подтверждения, что все параметры в норме, начальник котельной дает разрешение запустить котлоагрегат. Вся работа заняла два часа и это — оценка «отлично».

Котельная «Самаровка» введена в эксплуатацию в 1987 году и сегодня обеспечивает теплом и горячей водой 60 тысяч потребителей, 155 многоквартирных домов и 69 объектов социальной сферы. В ближайшие два года здесь проведут комплексный капитальный ремонт. В плане работ — замена котлоагрегатов, газового оборудования, системы автоматизации, теплообменников, системы химводоподготовки и другого оборудования. Обновление котельной планируют завершить в 2027 году.