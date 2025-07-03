Больше 160 дефектов на детских площадках устранят в Ленинском округе в июле

В Ленинском городском округе до конца второго летнего месяца планируется устранить 165 дефектов на детских игровых площадках. Эту работу проводят муниципальные учреждения, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Треть всего объема работ выполнит муниципальное предприятие «Благоустройство» на вверенных ему территориях. Еще треть – управляющая компания «СпецКоммунПроект». Свыше 50 дефектов они устранят на придомовых территориях в микрорайонах Дрожжино, Боброво и «Бутово Парк». По полтора десятка своих детских площадок приведут в порядок УК «ГранельЖКХ» и УК «Зеленые Аллеи». Остальные компании устранят единичные выявленные дефекты», - сказал начальник отдела благоустройства администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

Поломки и недочеты на детских площадках коммунальные службы выявляют в ходе осмотра дворовых территорий, а также руководствуясь сигналами от жителей в социальных сетях и на портале «Добродел». Среди таких жалоб – повреждения резинового покрытия, отломанные элементы игровых форм, нехватка песка в песочнице и другие мелкие дефекты. Также на детской площадке может потребоваться замена или покраска лавочки или ограждения, удаление вандальных надписей и рисунков.

За июнь 2025 года сотрудники МБУ «Благоустройство» отремонтировали 210 детских игровых и спортивных площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей. «Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.