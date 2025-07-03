Делегация из Реутова передала поздравления городу-побратиму

Делегация администрации городского округа Реутов посетила белорусский город Несвиж — город-побратим Реутова, чтобы обсудить вопросы взаимовыгодного сотрудничества, а также поздравить коллег с Днем Независимости Республики Беларусь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время визита представители муниципалитета в торжественной обстановке передали официальный поздравительный адрес главы Реутова администрации Несвижа. Филипп Науменко отметил важность укрепления побратимских связей и дружбы между двумя городами, подчеркнув значимость праздника для всего белорусского народа.

«Республика Беларусь — государство с богатой историей и культурой. Несомненно, главным достоянием страны являются её жители, чьи подвиги и победы навсегда прославили нацию и внесли существенный вклад в суверенное будущее, чей усердный труд создает прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания», — написал глава в своем поздравлении.

В рамках визита делегация также приняла участие в праздничных мероприятиях в Несвиже, осмотрела мемориальные объекты и обсудила возможности дальнейшего сотрудничества между городами в сфере культуры, образования и муниципального управления.

Побратимству двух городов уже 20 лет. Связи между Реутовом и Несвижем продолжают развиваться на основе взаимного уважения, дружбы и стремления к сохранению общего исторического и культурного наследия.