Кадеты из Лобни приняли участие в праздновании дня основания «Союза казаков России»

С 28 по 29 июня в Москве состоялись торжества, посвященные 35-летию со дня учреждения казачьего сообщества «Союз казаков России». В праздничном собрании приняли участие кадеты и инструкторы Православной Казачьей школы Лобненского благочиния имени генерала Брусилова А.А, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественные мероприятия были открыты международной научно-практической конференцией «Союз казаков России накануне второй четверти XXI столетия: мировоззрение современного казачества». Конференция была посвящена памяти защитников Отечества, 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 35-летию образования «Союза казаков России». По окончании конференции состоялся Совет атаманов.

29 июня кадеты Лобненского благочиния вместе с остальными участниками торжества возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата — в знак глубокой признательности и вечной памяти защитникам Отечества.

В завершение программы состоялся праздничный концерт и торжественный прием Верховного атамана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.