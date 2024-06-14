Патриотический клуб от «Вечерней Москвы» удостоился всероссийской награды

Редакцию «Вечерней Москвы» наградили в категории «Социально ответственные СМИ». Награда была получена за «Живую историю» — проект, который создан для просвещения учащихся старших классов школ в истории России и Москвы.

Одни из ключевых задач проекта — формирование у учащихся навыков, с помощью которых они смогут противостоять попыткам фальсификации истории, а также обучение школьников поиску и анализу исторических документаций.

В «Живой истории» поучаствовали свыше 200 ребят из московских учебных учреждений.