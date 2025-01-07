Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал к прекращению междоусобицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за мир и прекращение междоусобицы, сообщает газета «Известия» .

«Где Бог, там победа. Будем просить Господа, чтобы и на поле брани прекратилась междоусобица страшная, которая терзает народы, принадлежащие к единой святой Руси, к исторической Руси», — сказал патриарх 6 января на рождественском богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Ранее ко всем празднующим Рождество обратился президент России Владимир Путин. Глава государства встретил праздник в храме Георгия Победоносца в Москве.