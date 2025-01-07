Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца в Москве

Президент России Путин встречает Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, сообщает РИА Новости .

Ранее глава государства поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки», — сказано в поздравлении российского лидера.

В прошлом году Путин встретил Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.