Патриарх Кирилл: россиянам надо благодарить бога за власть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди сказал, что россияне должны благодарить Бога, ведь он позволил им жить в «такое благополучное время», сообщает «Абзац» .

«Мы живем действительно в очень благополучное время. Иногда даже думаешь: „Господи, неужели это наяву?“» — сказал патриарх.

Еще он призвал христиан поблагодарить Бога за нынешнюю власть в стране и подчеркнул, что государством впервые с царских времен руководят православные.

Ранее предстоятель РПЦ разъяснил, что истинное следование заповеди «Не убий» проявляется не в пассивности и страхе, а в решительной борьбе с пороком, которую ведет воин, стоящий на страже добра.

