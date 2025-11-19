Патриарх Кирилл объяснил, как нужно трактовать заповедь «Не убий»

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл разъяснил, что истинное следование заповеди «Не убий» проявляется не в пассивности и страхе, а в решительной борьбе с пороком, которую ведет воин, стоящий на страже добра, сообщает RG.RU .

По мнению патриарха, когда темные силы посягают на человеческие судьбы, равнодушие и отказ от сопротивления злу лишь способствуют его торжеству. В то же время, воин, берущий в руки оружие для защиты невинных и противостояния злу, воплощает в себе суть заповеди «Не убий».

«Военный и духовный подвиг — это не просто формулировки, поставленные рядом, но они как бы приравнены и, если вдуматься, неотделимы друг от друга», — сказал патриарх на пленарном заседании XXII Всемирного русского народного собора.

Центральной темой собора стало 80-летие Великой Победы, а обсуждения посвящены героям, защищавшим Родину, и их духовному и воинскому подвигу.

Отвечая тем, кто ставит под сомнение вопрос о соответствии воинского долга заповеди «Не убий», патриарх подчеркнул, что когда зло несет смерть и разрушение, когда враг угрожает беззащитным, бездействие равносильно предательству. Тот же, кто встает на защиту родной земли, оберегая слабых и невинных, истинно исполняет заповедь «Не убий».

Патриарх напомнил о примерах святых, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской, патриархи Гермоген и Сергий Страгородский, которые понимали это. Он также отметил, что именно поэтому в социальной доктрине РПЦ существует понятие «справедливой войны», отраженное в разделе «Война и мир».

Признавая греховную природу любого вооруженного конфликта, церковь, тем не менее, допускает участие своих последователей в военных действиях, если это вызвано необходимостью защитить тех, кто нуждается в защите, и восстановить попранную справедливость.

