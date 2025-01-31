Патриарх Кирилл призвал Госдуму ограничить возможности ИИ-технологий

России необходим «суверенный» ИИ с возможностью ограничения этой технологии, заявил на встрече с депутатами Государственной Думы патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщают «Ведомости» .

Искусственный интеллект может быть «опаснее, чем ядерная энергия», сказал патриарх.

Он напомнил депутатам, что согласно Библии, в конце человеческой истории придет антихрист.

«И еще не известно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», — указал Кирилл.

Он отметил, что ИИ-технологии произведены на Западе и могут манипулировать обществом. Поэтому России необходим собственный, «суверенный» ИИ, резюмировал предстоятель Русской Православной церкви.

Ранее китайский бесплатный чат-бот DeepSeek-R1 вызвал сенсацию в мире и обвалил рынки высоких технологий в мире.