Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

-Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января.

«Рождество — главный праздник для миллионов верующих. Именно поэтому в ночь с 6 на 7 января по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы традиционно продлеваем работу транспорта, чтобы гости и жители столицы успели посетить службы в храмах и с комфортом вернуться домой», — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В ночь с 6 на 7 января транспорт будет ходить дольше в Москве. Такая мера принята для того, чтобы жители и гости города могли проще доехать до храмов и мест притяжения на Рождество.

